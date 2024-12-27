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عربي و دولي

اشتباكات بين "قسد" و "الجيش الوطني" قرب قلعة نجم وسد تشرين بريف حلب

2024-12-27 | 02:32
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اشتباكات بين &quot;قسد&quot; و &quot;الجيش الوطني&quot; قرب قلعة نجم وسد تشرين بريف حلب
اشتباكات بين "قسد" و "الجيش الوطني" قرب قلعة نجم وسد تشرين بريف حلب

شهد محيط قلعة نجم بعد منتصف الليل اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل "الجيش الوطني"، تزامناً مع اندلاع اشتباكات بالقرب من جبال نهر الفرات من الجهة الغربية، استخدمت خلال الاشتباكات الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، فيما لم ترد معلومات عن سقوط خسائر بشرية، وفق ما اشار المرصد السوي لحقوق الانسان.

كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين عناصر "قسد" من جهة، وفصائل "الجيش الوطني" من جهة أخرى في محيط سد تشرين بريف حلب الشرقي، ما أدى إلى إعادة "قسد" سيطرتها على السد بعد محاولة الفصائل التقدّم.
الى ذلك أفاد المرصد عن مقتل عنصر من قوات مجلس منبج العسكري، وقيادية من وحدات حماية المرأة. كما قتل 10 عناصر من فصائل الجيش الوطني ودُمّرت عدة عربات عسكرية للفصائل جراء الاشتباكات العنيفة التي دارت اليوم على محور سد تشرين بريف حلب الشرقي، والتي استخدم خلالها الأسلحة الثقيلة، حيث تقدمت "قسد" وسيطرت على قرية كيارية على محور الخفسة.
ليرتفع عدد القتلى إلى 22 من الجيش الوطني، وقتيلين من "قسد" و3 جرحى.
اشتباكات بين "قسد" و "الجيش الوطني" قرب قلعة نجم وسد تشرين بريف حلب

عربي و دولي

حلب

قسد

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