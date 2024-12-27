الحوثيون: إستهدفنا مطار “بن غوريون”

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار “بن غوريون” في منطقة يافا المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع “فلسطين 2”.

وتابعت في بيان: "نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي فى منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة وصلت هدفها بنجاح”.



وأضافت: "نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية استهدفت سفينة "سانتا أورسولا" في البحر العربي شرق جزيرة سقطرى بعدد من الطائرات المسيرة"



ولفتت القوات المسلحة اليمنية إلى أن “العدوان الإسرائيلي على منشئات مدنية بصنعاء والحديدة سيزيد الشعب اليمني إصرارا وعزما على إسناد الشعب الفلسطيني”، مضيفة أن “عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.