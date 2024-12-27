مقتل عرّاب الخطف بين لبنان وسوريا.. من هو شجاع العلي؟

من هو شجاع العلي؟ نقلت قناة الجزيرة بعض المعلومات المتعلقة به:

متهم بقتل نشطاء وثوار سوريين خلال الثورة السورية

المسؤول عن مجزرة الحولة في حمص عام 2012، التي أسفرت عن مقتل 109 أشخاص، نصفهم من الأطفال.

بعد عام 2018، تحول نشاطه من القتال ضد الفصائل المعارضة إلى عمليات اختطاف تستهدف المدنيين، خاصة القادمين من لبنان أو العابرين عبر الحدود.

كان يطالب بفديات مالية كبيرة مقابل الإفراج عن المختطفين، وصلت إلى 50 ألف دولار، ومارس ضغوطا على ذويهم عبر إرسال مقاطع فيديو توثق تعذيب الضحايا، تضمنت في بعض الحالات الاعتداء على النساء.