بالفيديو - عرف بتنكيله بالجثث.. القبض على مقاتل "الصف الاول" للنظام السوري

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
رصدت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد في الإمارات هزة أرضية خفيفة بقوة 2.2 درجة في منطقة فلج المعلا بإمارة أم القيوين، من دون أن يكون لها أي تأثير ملحوظ.وأوضح المرصد أن الهزة، التي وقعت في تمام الساعة 17:51 بتوقيت الإمارات، لم تكن محسوسة من قبل السكان، حيث تم رصدها فقط عبر الأجهزة الخاصة.
شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أنه "يجب القيام بكل شيء لإنجاز انتخاب الرئيس في لبنان".وقال ماكرون: "نعمل مع أميركا لضمان احترام اتفاق وقف النار في لبنان".