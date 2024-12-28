بالفيديو - عرف بتنكيله بالجثث.. القبض على مقاتل "الصف الاول" للنظام السوري

وأوضحت القناة أن العزو كان قد شارك في هجمات على مدينة سراقب في محافظة إدلب بين عامي 2019 و2020، حيث كان له دور في حصار مجموعة من الثوار وقتلهم، فضلًا عن التنكيل بجثثهم.ويأتي هذا الاعتقال في إطار حملة أمنية تشنها قوات إدارة العمليات العسكرية الجديدة ووزارة الداخلية، والتي تستهدف المشتبه بهم في ارتكاب جرائم ضد الشعب السوري وأبرز المطلوبين في مختلف المناطق السورية.