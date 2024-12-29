فيديو.. وآخر التحديثات بشأن تحطم طائرة كوريا الجنوبية

قتل 120 شخصا على الأقل في تحطم طائرة عائدة لشركة جيجو للطيران كانت تنقل 181 شخصا، عند هبوطها في مطار موان في جنوب غرب كوريا الجنوبية الأحد، وفق حصيلة جديدة لمديرية الإطفاء المحلية.



وأوضحت المديرية في بيان أنه "حتى الآن، تمّ انتشال ناجيين، كلاهما من أفراد الطاقم، و120 قتيلا" من طائرة بوينغ 737-8AS التي تحطمت عند الهبوط.



ورجّحت السلطات الكورية الجنوبية أن يكون حادث تحطّم الطائرة أثناء الهبوط الأحد، ناجما عن اصطدامها بطائر بالإضافة إلى عامل رداءة الطقس.

