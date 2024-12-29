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عربي و دولي

لافروف: روسيا ستتخلى عن تعليق نشر صواريخ متوسطة المدى

2024-12-29 | 02:29
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لافروف: روسيا ستتخلى عن تعليق نشر صواريخ متوسطة المدى
لافروف: روسيا ستتخلى عن تعليق نشر صواريخ متوسطة المدى

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية نُشرت، الأحد، إن بلاده ستتخلى عن مقترح لتعليق نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى مع بدء الولايات المتحدة نشر مثل تلك الأسلحة.

وأضاف لافروف: "نقوم بتقييم الوضع على أساس تحليل الإجراءات المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على الصعيد الاستراتيجي، وبالتالي تطور التهديدات الناجمة عنها".

وتابع قائلا: "اليوم من الواضح، على سبيل المثال، أن مذكرة التعليق المؤقت لأنشطة نشر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى لم تعد صالحة عمليا ويجب التخلي عنها".

كما أضاف: "الولايات المتحدة تجاهلت بعجرفة تحذيرات روسيا والصين وعمليا تحركت بالفعل لنشر صواريخ من هذا النوع في مناطق عدة من العالم".

وانسحبت واشنطن من معاهدة تتعلق بالحد من نشر القوة النووية متوسطة المدى في 2019.

وقالت روسيا منذ ذلك الحين إنها لن تنشر مثل تلك الأسلحة بشرط عدم قيام واشنطن بذلك

لافروف: روسيا ستتخلى عن تعليق نشر صواريخ متوسطة المدى

عربي و دولي

سيرغي لافروف

روسيا

صورايخ روسيا

حرب روسيا

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