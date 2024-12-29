نتنياهو في المستشفى.. إليكم وضعه الصحي!

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خضع لعملية جراحية لاستئصال غدة البروستات على أن يبقى على إثرها في المستشفى لعدة أيام. بينما يتولى وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين مهام نتنياهو في هذا الوضع".