رحيل جيمي كارتر صانع إتفاقية كامب ديفيد.. أبرز محطات حياته

توفي الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، الحائز جائزة نوبل للسلام عن عمر ناهز مئة عام.



وكان كارتر قد أدلى بصوته في الانتخابات الأميركية الأخيرة بعد أسبوعين فقط من احتفاله بعيد ميلاده المئة في أول تشرين اول في منزله بولاية جورجيا.

وقال ابنه تشيب كارتر حينَها: "سألتُ والدي قبل شهرين إذا كان يحاول العيشَ حتى يبلغ المئة عام"، فقال: لا أنا أحاول العيشَ للتصويت لكامالا هاريس.



وقد نعاه الرئيس الأميركي جو بايدن ، منوّها بـ"رجل مبادئ وإيمان وتواضع" ومؤكّدا أنّ الولايات المتحدة ستقيم جنازة رسمية لكارتر، رئيسها الديموقراطي بين العامين 1977 و1981.

وقال بايدن وزوجته جيل في بيان إنّ "أميركا والعالم فقدا زعيما ورجل دولة ورجل عمل إنساني غير عادي. (..) لكلّ من يبحث عن معنى أن يعيش المرء حياة ذات هدف ومعنى - الحياة الطيبة - عليه أن يدرس حياة جيمي كارتر، رجل مبادئ وإيمان وتواضع".



ولاحقا، وجّه بايدن خطابا إلى الأمة عبر التلفزيون من جزر فيرجن الأميركية قال فيه إنّ الرئيس الراحل "عاش حياة لا تقاس بالأقوال بل بالأفعال".

وأضاف الرئيس الديموقراطي الذي سيغادر البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير "انظروا فحسب إلى حياته وعمله. لقد عمل على استئصال الأمراض، ليس فقط في وطنه بل في جميع أنحاء العالم. لقد عمل من أجل السلام وعزّز الحقوق المدنية وحقوق الإنسان وروّج للانتخابات الحرّة والنزيهة في جميع أنحاء العالم. لقد بنى بيديه مساكن للمشرّدين".

ولاحقاً أعلن البيت الأبيض أنّ بايدن أصدر مرسوما حدّد بموجبه التاسع من كانون الثاني/يناير المقبل يوم حداد وطني تكريما للرئيس الأسبق جيمي كارتر .

وفي المرسوم الذي نشرته الرئاسة على موقعها الإلكتروني يقول بايدن "أدعو الشعب الأميركي للتجمّع في هذا اليوم في أماكن العبادة الخاصة بهم لتكريم ذكرى الرئيس جيمس إيرل كارتر الابن"، مضيفا "أدعو شعوب العالم الذين يشاركوننا حزننا للانضمام إلينا" في تكريم ذكرى الرئيس الـ39 للولايات المتحدة.



ويعد كارتر الرئيس الـ 39 للوايات المتحدة الاميركية، وهو كان كارتر مزارعا في حقول الفول السوداني بولاية جورجيا.

تولى الرئاسة الاميركية منذ عام 1977 إلى 1981 بعد هزيمة الرئيس الجمهوري آنذاك جيرالد فورد في انتخابات عام 1976. ولم يتمكن من الفوز بولاية ثانية إذ تلقى هزيمة ساحقة أمام منافسه الجمهوري رونالد ريغان، الممثل السابق وحاكم كاليفورنيا.

وقد واجه كارتر خلال توليه منصبه مشاكل عدة منها سوء الأوضاع الاقتصادية وأزمة الرهائن في إيران لكنه توسط في السلام بين "إسرائيل" ومصر وحصل فيما بعد على جائزة نوبل للسلام عن عمله الإنساني.

وينتمي كارتر إلى الحزب الديمقراطي، وتميزت فترة رئاسته الوحيدة بإبرام اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 بين "إسرائيل" ومصر.

وشهدت فترة رئاسته ركودا اقتصاديا وتراجعت شعبيته بشكل مستمر، فضلا عن الإحراج الذي أحدثته أزمة الرهائن في إيران والتي استنفدت آخر 444 يوما له في منصبه.

وخلال ولايته الرئاسية الوحيدة، عمل كارتر على تعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وأسس مركزه المسمى باسمه عام 1982 لمتابعة رؤيته للدبلوماسية العالمية.

كما شارك في مراقبة العديد من الانتخابات في أنحاء العالم وبرز باعتباره وسيطا دوليا في قضايا امتدت من كوريا الشمالية إلى البوسنة.

ظل جيمي كارتر وزوجته روزالين ملتزمين بالعمل الإنساني من خلال منظمة "هابيتات فور هيومانيتي" ، وقد رحلت زوجته في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 عن عمر 96 عامًا، بعد زواج استمر 77 عاما.

وكانت قصة حب جمعتهما بدأت في 1945 عندما التقيا أثناء دراستها الجامعية، وكان كارتر حينها في إجازة من الأكاديمية البحرية الأمريكية في أنابوليس، الى ان تزوجا في 1946 .

وعانى كارتر من سرطان الدماغ لكنه تعافى منه. ومع تدهور حالته الصحية، كان يتنقل على كرسي متحرك ويواجه صعوبة في النطق.





