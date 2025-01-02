هيئة البث الاسرائيلية: الجيش هاجم منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

أعلن مكتب رئيس حكومة الأحتلال بنيامين نتنياهو أنه وافق على توجه وفد من جهازي الأمن العام "الشاباك" و"الموساد"، والجيش، إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستئناف المفاوضات الرامية للتوصل إلى هدنة في غزة، وتبادل أسرى.
نقلت "أكسيوس" عن ثلاثة مصادر أن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان قدم للرئيس الاميركي جو بايدن خيارات لهجوم أميركي محتمل على المنشآت النووية الإيرانية إذا تحرك الإيرانيون نحو سلاح نووي قبل 20 الشهر الحالي، في اجتماع عقد قبل عدة أسابيع وظل سريًا حتى الآن.
علق وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على لقائه بوزيري خارجية سوريا أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات في الإدارة السورية الجديدة أنس خطاب.