هيئة البث الاسرائيلية: الجيش هاجم منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

نقلت "أكسيوس" عن ثلاثة مصادر أن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان قدم للرئيس الاميركي جو بايدن خيارات لهجوم أميركي محتمل على المنشآت النووية الإيرانية إذا تحرك الإيرانيون نحو سلاح نووي قبل 20 الشهر الحالي، في اجتماع عقد قبل عدة أسابيع وظل سريًا حتى الآن.