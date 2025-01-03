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عربي و دولي

اتهام أميركي خدم في الجيش بمحاولة الانضمام لحزب الله

2025-01-03 | 02:21
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اتهام أميركي خدم في الجيش بمحاولة الانضمام لحزب الله
اتهام أميركي خدم في الجيش بمحاولة الانضمام لحزب الله

قالت وزارة العدل الأميركية، الخميس، إن هيئة محلفين وجهت لرجل من ولاية بنسلفانيا خدم سابقا في الجيش اتهامات بمحاولة دعم حزب الله اللبناني، والإدلاء بتصريحات كاذبة لمكتب التحقيقات الاتحادي.

وبحسب "رويترز"، ذكرت وزارة العدل في بيان أن جاك داناهر مولوي (24 عاما) الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والأيرلندية سافر إلى لبنان وسوريا في عام 2024 في مسعى للانضمام إلى حزب الله، الذي صنفته الولايات المتحدة "منظمة إرهابية أجنبية".

وقالت الوزارة إن مولوي عاد إلى الولايات المتحدة في أواخر عام 2024 واستمر في محاولات الانضمام إلى حزب الله

وقالت وزارة العدل إن مولوي كذب على مكتب التحقيقات بشأن نيته الانضمام إلى حزب الله عندما استجوب عند عودته إلى الولايات المتحدة في أواخر عام 2024، مشيرة إلى أن السلطات ألقت القبض عليه في السادس من ديسمبر في شيكاغو.

وفي حالة إدانته، تصل العقوبة القصوى لاتهام تقديم الدعم المادي السجن 20 عاما.

وتصل أيضا العقوبة القصوى في تهمة الإدلاء ببيان كاذب إلى السجن 8 أعوام وغرامة مالية قدرها 250 ألف دولار أو كلاهما.        

اتهام أميركي خدم في الجيش بمحاولة الانضمام لحزب الله

محليات

عربي و دولي

وزارة العدل الأميركية

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الولايات المتحدة

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