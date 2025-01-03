نتنياهو يعلّق على عملية الكوماندوز السرية في سوريا

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء أمس الخميس، قدم خلالها التحية لجنود الجيش الإسرائيلي بشأن مهمتهم التي وصفها بـ"الناجحة والجريئة في عمق سوريا".

وقال نتنياهو: "هذا واحد من أهم الإجراءات لإحباط جهود المحور الإيراني للتسلح من أجل إيذائنا"، مشيرا إلى أن "الغارة تسلط الضوء على جرأة إسرائيل، وتصميمها على العمل في أي مكان للدفاع عن أنفسنا".

وكان الجيش الإسرائيلي قد كشف، أمس الخميس، عن تفاصيل عملية خاصة نفذتها وحدة "شلداغ" التابعة لسلاح الجو، حيث داهمت ودمرت موقعًا تحت الأرض لإنتاج الصواريخ الدقيقة في منطقة مصياف، داخل العمق السوري، في 8 أيلول 2024.