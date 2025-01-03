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عربي و دولي

نتنياهو يعلّق على عملية الكوماندوز السرية في سوريا

2025-01-03 | 02:56
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نتنياهو يعلّق على عملية الكوماندوز السرية في سوريا
نتنياهو يعلّق على عملية الكوماندوز السرية في سوريا

علق رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، على عملية الكوماندوز الإسرائيلي التي وقعت في عمق سوريا، خلال شهر أيلول الماضي.

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء أمس الخميس، قدم خلالها التحية لجنود الجيش الإسرائيلي بشأن مهمتهم التي وصفها بـ"الناجحة والجريئة في عمق سوريا".

وقال نتنياهو: "هذا واحد من أهم الإجراءات لإحباط جهود المحور الإيراني للتسلح من أجل إيذائنا"، مشيرا إلى أن "الغارة تسلط الضوء على جرأة إسرائيل، وتصميمها على العمل في أي مكان للدفاع عن أنفسنا".

وكان الجيش الإسرائيلي قد كشف، أمس الخميس، عن تفاصيل عملية خاصة نفذتها وحدة "شلداغ" التابعة لسلاح الجو، حيث داهمت ودمرت موقعًا تحت الأرض لإنتاج الصواريخ الدقيقة في منطقة مصياف، داخل العمق السوري، في 8 أيلول 2024

نتنياهو يعلّق على عملية الكوماندوز السرية في سوريا

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

نتنياهو

سوريا

قوات الكوماندوز

الجيش الإسرائيلي

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