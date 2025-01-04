بايدن يوافق على بيع أسلحة لإسرائيل!

وافقت إدارة الرئيس جو بايدن على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار، تشمل قذائف مدفعية عيار 155 ملم وصواريخ هيلفاير "إيه جي إم-114" وقنابل صغيرة القطر ورؤوسا حربية زنة 500 رطل.



كما تشمل الصفقة التي لا تزال بحاجة إلى موافقة الكونغرس، ذخائر دفاعية مضادة للطائرات، وفق مصدر مطلع على الملف.



وقال مسؤول في الخارجية الأميركية إن "الوزارة أخطرت الكونغرس بشكل غير رسمي بصفقة بيع مقترحة لذخائر بقيمة 8 مليارات دولار لدعم أمن إسرائيل على المدى الطويل من خلال إعادة إمداد مخزونات الذخائر الحيوية وقدرات للدفاع الجوي".