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عربي و دولي

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة منى الصلح والدة الأمير الوليد بن طلال

2025-01-04 | 13:47
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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة منى الصلح والدة الأمير الوليد بن طلال
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة منى الصلح والدة الأمير الوليد بن طلال
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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة منى الصلح والدة الأمير الوليد بن طلال

عربي و دولي

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"8 مليارات دولار".. بايدن يختتم ولايته بصفقة أسلحة مع "اسرائيل"... ماذا تشمل؟
معاريف: يتوقع أن توافق الولايات المتحدة على صفقة أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار لإسرائيل

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إسرائيل تؤكد استئناف المفاوضات في قطر بشأن إطلاق سراح الرهائن من غزة
13:46

إسرائيل تؤكد استئناف المفاوضات في قطر بشأن إطلاق سراح الرهائن من غزة

أكد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس السبت استئناف المفاوضات غير المباشرة مع حماس في قطر من أجل إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة الذين خطفوا خلال هجوم الحركة على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وقال بيان صادر عن مكتب كاتس إنه أبلغ والدي الرهينة ليري إلباغ التي نشرت حماس مقطع فيديو لها في وقت سابق، "بالجهود المستمرة لإطلاق سراح الرهائن، بما في ذلك الوفد الإسرائيلي الذي غادر أمس (الجمعة) لإجراء محادثات في قطر"، مضيفا أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أعطى "توجيهات دقيقة لاستمرار المفاوضات".

13:46

إسرائيل تؤكد استئناف المفاوضات في قطر بشأن إطلاق سراح الرهائن من غزة

أكد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس السبت استئناف المفاوضات غير المباشرة مع حماس في قطر من أجل إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة الذين خطفوا خلال هجوم الحركة على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وقال بيان صادر عن مكتب كاتس إنه أبلغ والدي الرهينة ليري إلباغ التي نشرت حماس مقطع فيديو لها في وقت سابق، "بالجهود المستمرة لإطلاق سراح الرهائن، بما في ذلك الوفد الإسرائيلي الذي غادر أمس (الجمعة) لإجراء محادثات في قطر"، مضيفا أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أعطى "توجيهات دقيقة لاستمرار المفاوضات".

بايدن يوافق على بيع أسلحة لإسرائيل!
11:40

بايدن يوافق على بيع أسلحة لإسرائيل!

وافقت إدارة الرئيس جو بايدن على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار، تشمل قذائف مدفعية عيار 155 ملم وصواريخ هيلفاير "إيه جي إم-114" وقنابل صغيرة القطر ورؤوسا حربية زنة 500 رطل.

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وافقت إدارة الرئيس جو بايدن على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار، تشمل قذائف مدفعية عيار 155 ملم وصواريخ هيلفاير "إيه جي إم-114" وقنابل صغيرة القطر ورؤوسا حربية زنة 500 رطل.

أجنحة العون العربي.. طائرات سعودية ومصرية تصل إلى سوريا
10:45

أجنحة العون العربي.. طائرات سعودية ومصرية تصل إلى سوريا

وصلت طائرة مساعدات سعودية خامسة الى دمشق، وذلك في إطار جسر جوي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية،

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وصلت طائرة مساعدات سعودية خامسة الى دمشق، وذلك في إطار جسر جوي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية،

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