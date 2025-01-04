الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة منى الصلح والدة الأمير الوليد بن طلال

أكد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس السبت استئناف المفاوضات غير المباشرة مع حماس في قطر من أجل إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة الذين خطفوا خلال هجوم الحركة على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.وقال بيان صادر عن مكتب كاتس إنه أبلغ والدي الرهينة ليري إلباغ التي نشرت حماس مقطع فيديو لها في وقت سابق، "بالجهود المستمرة لإطلاق سراح الرهائن، بما في ذلك الوفد الإسرائيلي الذي غادر أمس (الجمعة) لإجراء محادثات في قطر"، مضيفا أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أعطى "توجيهات دقيقة لاستمرار المفاوضات".
وافقت إدارة الرئيس جو بايدن على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار، تشمل قذائف مدفعية عيار 155 ملم وصواريخ هيلفاير "إيه جي إم-114" وقنابل صغيرة القطر ورؤوسا حربية زنة 500 رطل.
وصلت طائرة مساعدات سعودية خامسة الى دمشق، وذلك في إطار جسر جوي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية،