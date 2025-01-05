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عربي و دولي

المرصد السوري: أكثر من 100 قتيل خلال يومين في الاشتباكات بين الأكراد وفصائل موالية لتركيا شمال سوريا

2025-01-05 | 02:44
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المرصد السوري: أكثر من 100 قتيل خلال يومين في الاشتباكات بين الأكراد وفصائل موالية لتركيا شمال سوريا
المرصد السوري: أكثر من 100 قتيل خلال يومين في الاشتباكات بين الأكراد وفصائل موالية لتركيا شمال سوريا

أسفرت الاشتباكات المتواصلة بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات سوريا الديموقراطية في ريف منبج في شمال سوريا عن أكثر من مئة قتيل خلال يومين حتى فجر الأحد، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن عدد القتلى من الجانبين بلغ حتى فجر الأحد "101، توزعوا على الشكل التالي: 85 من الفصائل الموالية لتركيا، و16 من قوات سوريا الديموقراطية والتشكيلات العسكرية التابعة لها".

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية أن "الاشتباكات تتركز في ريف منبج الجنوبي والجنوبي الشرقي".

من جهتها أعلنت  قوات سوريا الديموقراطية التي يشكّل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري امس أنها أفشلت "جميع هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته المدعومة بالطيران الحربي والمسير التركي على مناطق شرق وجنوبي منبج وشمال سد تشرين".

وتابعت "فرانس برس" انه بالتوازي مع الهجوم المباغت الذي شنته هيئة تحرير الشام وفصائل موالية لها في 27 تشرين الثاني من معقلها في شمال غرب سوريا وأتاح لها إطاحة حكم الرئيس بشار الأسد، شنّت فصائل موالية لأنقرة هجوما ضدّ القوات الكردية، انتزعت خلاله منطقة تل رفعت ومدينة منبج من الأكراد.

وتتواصل منذ ذلك الحين الاشتباكات بين الطرفين في ريف مدينة منبج رغم هدنة معلنة بين الطرفين.

ولا تزال قوات سوريا الديموقراطية تسيطر على مناطق واسعة من شمال شرق سوريا وجزء من محافظة دير الزور (شرق)، وخصوصا الضفة الشرقية لنهر الفرات. وتخضع هذه المناطق للإدارة الذاتية التي أنشأها الأكراد في بداية النزاع في سوريا عام 2011 بعد انسحاب القوات الحكومية من جزء كبير منها.

وما بين 2016 و2019، نفّذت تركيا ثلاث عمليات عسكرية في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، ونجحت بفرض سيطرتها على منطقتين حدوديتين واسعتين داخل سوريا.

والتقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الإثنين وفدا من قوات سوريا الديموقراطية، على ما أفاد مسؤول مطلع وكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء، مشيرا إلى أن المحادثات كانت «إيجابية» في أول لقاء بين الطرفين. 

 
المرصد السوري: أكثر من 100 قتيل خلال يومين في الاشتباكات بين الأكراد وفصائل موالية لتركيا شمال سوريا

عربي و دولي

سوريا

أحمد الشرع

تركيا

الاكراد

منبج

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إسرائيل تتهم حزب الله بعدم الإلتزام بشروط وقف إطلاق النار
06:17

إسرائيل تتهم حزب الله بعدم الإلتزام بشروط وقف إطلاق النار

اتهم وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأحد حزب الله اللبناني بعدم التزام شروط اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ بين الطرفين أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، محذراً من أن بلاده "ستضطر للتحرك" في حال تواصل ذلك.
وقال كاتس إن حزب الله لم ينسحب بعد الى "أبعد من نهر الليطاني" في جنوب لبنان، أي الى منطقة شمال النهر والابتعاد بالتالي عن حدود إسرائيل. أضاف "في حال لم يتم تنفيذ هذا الشرط، لن يكون ثمة اتفاق، وستضطر إسرائيل الى التحرك بمفردها لضمان العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم".

06:17

إسرائيل تتهم حزب الله بعدم الإلتزام بشروط وقف إطلاق النار

اتهم وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأحد حزب الله اللبناني بعدم التزام شروط اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ بين الطرفين أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، محذراً من أن بلاده "ستضطر للتحرك" في حال تواصل ذلك.
وقال كاتس إن حزب الله لم ينسحب بعد الى "أبعد من نهر الليطاني" في جنوب لبنان، أي الى منطقة شمال النهر والابتعاد بالتالي عن حدود إسرائيل. أضاف "في حال لم يتم تنفيذ هذا الشرط، لن يكون ثمة اتفاق، وستضطر إسرائيل الى التحرك بمفردها لضمان العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم".

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