الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

بالصور - تشييع الأميرة منى الصلح في الرياض

2025-01-05 | 09:22
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بالصور - تشييع الأميرة منى الصلح في الرياض
بالصور - تشييع الأميرة منى الصلح في الرياض

شُيعت الأميرة منى الصلح، يوم الأحد بعد صلاة العصر، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
حمل نعشها الأمير الوليد بن طلال وشقيقه الأمير خالد، وسط حضور حشد كبير من الأمراء والشخصيات الرفيعة في المملكة وأفراد عائلتها، من بينهم ابنتها، شقيقاتها، وأحفادها.

الأميرة منى، التي كانت تحمل الجنسيتين اللبنانية والسعودية، كانت مثالاً للمرأة العربية الأصيلة التي جمعت بين عراقة النسب وعمق الالتزام بالقيم الإنسانية التي تربت عليها في منزل والدها الشهيد الراحل، دولة الرئيس رياض الصلح، رجل الاستقلال. كما أنها كانت شقيقة الراحلة عليا، والأميرة لميا، والسيدة بهيجة، والوزيرة ليلى حمادة.

لقد عاصرت الأميرة الراحلة الملوك والرؤساء منذ صغرها، وكان حبها للبنان جزءاً من تربيتها، حيث رافقت والدها في العديد من الزيارات الرسمية.

بالصور - تشييع الأميرة منى الصلح في الرياض

عربي و دولي

السعودية

الرياض

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الناطق العسكري بإسم الحوثيين: نفذنا عملية عسكرية استهدفت محطة الكهرباء "أوروت رابين" جنوبي يافا المحتلة بصاروخ بالستي فرط صوتي من نوع "فلسطين ـ 2"
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة منى الصلح والدة الأمير الوليد بن طلال

اقرأ ايضا في عربي و دولي

بالفيديو - ادرعي لحزب الله: لا تجربونا
11:45

بالفيديو - ادرعي لحزب الله: لا تجربونا

استعرض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بشريط فيديو أسلحة قال انها لحزب الله ​تم مصادرتها في جنوب لبنان.

11:45

بالفيديو - ادرعي لحزب الله: لا تجربونا

استعرض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بشريط فيديو أسلحة قال انها لحزب الله ​تم مصادرتها في جنوب لبنان.

كاتس: لن يكون هناك اتفاق إذا لم ينسحب "حزب الله" من جنوب لبنان
10:32

كاتس: لن يكون هناك اتفاق إذا لم ينسحب "حزب الله" من جنوب لبنان

نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، الأحد، عن وزير الحرب يسرائيل كاتس القول إنه لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار و"سنضطر للتصرف" إذا لم ينسحب حزب الله من جنوب لبنان.

10:32

كاتس: لن يكون هناك اتفاق إذا لم ينسحب "حزب الله" من جنوب لبنان

نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، الأحد، عن وزير الحرب يسرائيل كاتس القول إنه لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار و"سنضطر للتصرف" إذا لم ينسحب حزب الله من جنوب لبنان.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025