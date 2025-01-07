بالفيديو- زلزال عنيف يضرب التيبت الصينية

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
أكدت وزارة الخارجية العراقية أن ملكية شقة الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني في دمشق تعود لعائلته، مشيرة إلى أنها على تواصل مع السلطات السورية لاستعادة مفاتيحها.
ناقش وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.
صادق الكونغرس الأميركي، الإثنين، على فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة، التي أجريت عام 2024، في إجراءات تمت دون عنف أو فوضى، في تناقض مع أعمال العنف التي وقعت في 6 يناير/ كانون الثاني 2021 عندما اقتحم حشد من أنصاره مبنى الكابيتول، بحسب وكالة "رويترز".