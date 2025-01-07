بالفيديو- زلزال عنيف يضرب التيبت الصينية

ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة منطقة التيبت في جبال الهيمالايا جنوب غرب الصين.

وأدى الى سقوط أكثر من 53 قتيل على الأقل وانهارت مبان عدّة.

وقد شعر بالزلزال سكّان أماكن بعيدة مثل كاتماندو عاصمة النيبال، فيما قالت القناة التلفزيونية الصينية الرسمية "سي سي تي في" إنّ "الهزّات الأرضية كانت قوية جدا في منطقة دينغري وما حولها وقد انهار العديد من المباني بالقرب من مركز الزلزال".



وتجدر الاشارة الى ان إقليم التبت يقع على ارتفاعات شاهقة، ويبلغ عدد سكّانه حوالي 62000 نسمة ولا يبعد كثيرا عن الجانب الصيني من جبل "إيفرست".