وزيرا خارجية السعودية وأميركا بحثا المستجدات الإقليمية.. وهذا ما تم التشديد عليه بخصوص لبنان

ناقش وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

وقالت الخارجية الاميركية في بيان إن بلينكن "اعاد التاكيد على دعم الولايات المتحدة للانتقال السياسي السلمي بقيادة سورية وبشكل يفضي إلى حكومة شاملة وتمثيلية وخاضعة للمساءلة."

وشدد بلينكن في الاتصال على "الهدف المشترك للمجتمع الدولي المتمثل في احترام جميع الأطراف السورية للحقوق والحريات الأساسية لجميع السوريين، بما في ذلك أفراد الأقليات، ومنع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب".

واشار الى "ضرورة قيام المجتمع الدولي بتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا، وشكر الحكومة السعودية على تقديم المساعدات للشعب السوري".

ولفتت الخارجية الاميركية في بيانها الى ان الوزيرين ناقشا "الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في غزة بشكل يضمن الإفراج عن كافة الرهائن ويزيد من كمية المساعدات الإنسانية".

وتطرق الوزيران أيضا إلى تنفيذ "اتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان".