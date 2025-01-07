"بسبب شقة في دمشق"... مذكرة رسمية من العراق الى سوريا

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام تفاعلاً مع أنباء تفيد بتعرض شقة الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني في العاصمة السورية دمشق للاقتحام.

وفي السياق أوضح وكيل وزارة الخارجية العراقية، شورش خالد سعيد، لشبكة "رووداو" الإعلامية، أن "قوات سورية دخلت الشقة وأخذت مفاتيحها، معتقدة أن النظام السابق منحها لعائلة مام جلال".

وبعد إبلاغ الوزارة، وجهت مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية السورية، تؤكد أن "الشقة ملك لعائلة مام جلال، وأنهم اشتروها بأنفسهم عام 1974".

وأضاف سعيد أن "السفارة العراقية في دمشق على تواصل مستمر مع الحكومة السورية لاستعادة مفاتيح الشقة"، مؤكداً أن المنزل لم يتعرض لأي عبث أو تخريب، وأن الجهود مستمرة لحل الموضوع بشكل ودي.

وتجدر الاشارة الى ان شقة طالباني تقع في الطابق السابع من مبنى في حي المزرعة بدمشق، وكانت حتى أواخر السبعينات مسرحاً للعديد من اللقاءات والاجتماعات السياسية التي ترأسها الرئيس الراحل.