مطار دمشق يستأنف رحلاته

استؤنفت الرحلات الدولية في مطار دمشق، وفق مراسلي فرانس برس، للمرة الأولى منذ إطاحة نظام الرئيس بشار الأسد عقب سيطرة فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام على كبرى المدن السورية وصولاً إلى العاصمة.

وعمت أجواء الحماسة قاعة الانتظار الرئيسية وشاهد مراسلو فرانس برس مسافرين قادمين يحملون على أكتافهم علم الاستقلال بنجماته الثلاث والذي تعتمده السلطة الجديدة.



وقال مدير مطار دمشق الدولي المهندس أنيس فلوح لوكالة فرانس برس "انطلاقة جديدة اليوم بعدما تم اغلاق الأجواء، وبدأنا رحلات استقبال ومغادرة الرحلات الدولية".



وأشار فلوح إلى أن "المطار عمل في الأيام الماضية على "استقبال وفود رسمية وطائرات المساعدات واليوم أول رحلة تجارية مغادرة من سوريا باتجاه الشارقة".



وهبطت بعد ظهر الثلاثاء أول طائرة ركاب قطرية في مطار دمشق منذ نحو 13 عاماً.