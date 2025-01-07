كندا تؤكد عدم تراجعها في مواجهة تهديدات ترامب

وقالت جولي إن "تصريحات الرئيس المنتخب ترامب تظهر عدم فهم كامل لكون كندا بلد قوي. لن ننحني أبدا في مواجهة التهديدات"، بينما شدد ترودو على أن "كندا لن تكون أبدا، على الإطلاق، جزءا من الولايات المتحدة"، بعدما لوّح ترامب باستخدام "القوة الاقتصادية" ضد البلد المجاور.