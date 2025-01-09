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عربي و دولي

بلينكن: اتفاق وقف النار بين إسرائيل وحماس "قريب جدا"

2025-01-09 | 01:10
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بلينكن: اتفاق وقف النار بين إسرائيل وحماس &quot;قريب جدا&quot;
بلينكن: اتفاق وقف النار بين إسرائيل وحماس "قريب جدا"

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مجددا، الأربعاء، إن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس "قريب جدا".

وأعرب وزير الخارجية الأميركي عن أمله في أن يتم "إنجازه" قبل تسليم الدبلوماسية الأميركية إلى الإدارة القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وقال بلينكن، خلال محطة له في باريس لحضور اجتماعات أمس الأربعاء: "في مجالات متعددة، نقوم بتسليم أمور، بعضها لم نتمكن من استكماله، ولكنها تخلق فرصا حقيقية للمضي قدما بطريقة أفضل".

كما أشار بلينكن إلى أنه حتى إذا لم تتحقق خطط إدارة الرئيس جو بايدن بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، فإنه يعتقد أن هذه الخطط سيتم تنفيذها بعد ذلك.

وأضاف: "أعتقد أنه عندما نصل إلى هذا الاتفاق، وسنصل إلى هذا الاتفاق، سيكون على أساس الخطط التي قدمها الرئيس بايدن للعالم". 

بلينكن: اتفاق وقف النار بين إسرائيل وحماس "قريب جدا"

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