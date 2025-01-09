رمزية الوشاح الأبيض.. سرّ تبدل لون "شماغ" السفير السعودي في جلسة الانتخاب

بين جلسة الانتخاب الاولى والثانية، بدا لافتاً تبدل لون "الشماغ" الذي يرتديه السفير السعودي وليد بخاري الذي حضر جلستي الانتخاب اسوة بباقي سفراء الدول العربية والاجنبية. ففي الجلسة الاولى التي أخقفت بانتخاب رئيس للجمهورية، كان بخاري يرتدي شماغاً أحمر اللون. أما في الجلسة الثانية التي انعقدت بعد ساعتين من الاولى، فقد دخل السفير بشماغ "أبيض"، وهو ما حمل رمزية كبيرة، فاللون الأبيض غالباً ما يرمز الى السلام والنقاء، اما الاحمر فيدل على الشجاعة والتضحية. فهل كانت كلمة السر الانتخابية تكمن في رمزية هذا اللون؟