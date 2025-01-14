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عربي و دولي

بن غفير يهدد بالإستقالة.. ويدعو سموتريتش لمرافقته!

2025-01-14 | 09:04
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بن غفير يهدد بالإستقالة.. ويدعو سموتريتش لمرافقته!
بن غفير يهدد بالإستقالة.. ويدعو سموتريتش لمرافقته!

في تطور يهدد بإسقاط ائتلاف نتنياهو، أبدى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اعتراضه على مساعي الحكومة لإتمام صفقة مع حركة حماس.

ودعا بن غفير وزير المالية بتسلئيل سموتريش للاستقالة من الحكومة معه.

وقد أثار هذا الإعلان غضباً واسعاً في محيط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يسعى لإقناع بن غفير بالتراجع عن موقفه.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" نقلاً عن مصادر مطلعة، إن "مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء قد تحركوا بشكل عاجل للتواصل مع بن غفير، حيث هدد أحدهم بتبعات كبيرة لبيانه"، مؤكداً أن "سموتريش سيحصل على حزمة تعويضات ضخمة مقابل دعمه للحفاظ على استقرار الحكومة وتمرير الصفقة، لكن سيتم تسجيل تلك الحزمة باسمه فقط، دون ذكر اسم بن غفير".

وكان بن غفير قد وصف هذه الحزمة بـ"الزائفة"، مؤكداً أن "سموتريش، لن يُغرى بهذا العرض".

وأضاف: "لا حزمة تعويضات، مهما كانت مغرياتها، ستبيض اتفاق الاستسلام لحماس الذي تسارع الحكومة إلى التوصل إليه".

من جانبه، استمر سموتريش في معارضته القوية للصفقة، حيث عقد عدة اجتماعات مع نتنياهو ومسؤولين آخرين، في محاولة لاحتواء الضغوط السياسية من مختلف الأطراف.
 
 
 
بن غفير يهدد بالإستقالة.. ويدعو سموتريتش لمرافقته!

عربي و دولي

ايتيمار بن غفير

يسرائيل سموتريتش

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