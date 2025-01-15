بايدن عن اتفاق غزة: بفضل الولايات المتحدة المثابِرة

ونسب بايدن لدبلوماسية الولايات المتحدة "المثابرة والدقيقة" الفضل في إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأعرب بايدن في بيان عن "سعادته الغامرة" لكون الاتفاق سيتيح الإفراج عن رهائن لدى حركة حماس، بينهم أميركيون، و"سيوقف القتال في غزة وسيزيد المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها بشدة المدنيون الفلسطينيون" و"يلم شمل الرهائن مع عائلاتهم بعد أكثر من 15 شهرا قضوها في الأسر".

وأكد أن المرحلة الأولى منه تتضمن "الوقف الكامل والتام" لإطلاق النار.

كما لفت بايدن إلى أن "الاتفاق صيغ خلال إدارتي لكن إدارة ترامب ستنفذ شروطه"، مضيفا أن "الاتفاق يقضي أن يستمر وقف إطلاق النار ما دامت المفاوضات مستمرة".

وأوضح: "إسرائيل ستتفاوض على المرحلة الثانية من الاتفاق خلال الأسابيع الستة المقبلة".

وأردف قائلا: "الفلسطينيون سيتمكنون من العودة إلى أحيائهم في جميع مناطق غزة".