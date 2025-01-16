بالمختصر المفيد.. ما تحتاج معرفته عن اتفاق انهاء الحرب بغزة

المرحلة الأولى مدة 42 يومًا: يُتوقع أن يتم إعلان وقف إطلاق النار في غزة، ويشمل ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق.
إطلاق سراح 33 رهينة: سيتم الإفراج عن 33 رهينة محتجزين في غزة في المرحلة الأولى. من بين هؤلاء الرهائن، هناك رهائن أمريكيون.
تبادل الأسرى: يشمل الاتفاق إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.
تدفق المساعدات الإنسانية: ستبدأ مساعدات إنسانية بالدخول إلى غزة، حيث سيتم توفير المواد الأساسية للمحتاجين.
إطلاق سراح الفئات الخاصة: سيتم إطلاق سراح المدنيين، المجندات، الأطفال، المسنين، والمرضى من الأسرى.
المرحلة الثانية والثالثة:
توسيع التفاوض: ستبدأ المفاوضات حول المرحلة الثانية والثالثة بعد مرور 16 يومًا من بدء تنفيذ الاتفاق.
إطلاق سراح المزيد من الرهائن: سيتم في هذه المراحل إطلاق سراح المزيد من الرهائن المحتجزين في غزة.
إعادة بناء غزة: سيتضمن الاتفاق في المراحل التالية البدء في إعادة بناء غزة بعد فترة طويلة من القصف والدمار.
التحقيق في آلية متابعة: ستكون هناك آلية متابعة لضمان أن الطرفين يلتزمان بالاتفاق وعدم انتهاكه.