بالمختصر المفيد.. ما تحتاج معرفته عن اتفاق انهاء الحرب بغزة

المرحلة الأولى مدة 42 يومًا: يُتوقع أن يتم إعلان وقف إطلاق النار في غزة، ويشمل ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق.

إطلاق سراح 33 رهينة: سيتم الإفراج عن 33 رهينة محتجزين في غزة في المرحلة الأولى. من بين هؤلاء الرهائن، هناك رهائن أمريكيون.

تبادل الأسرى: يشمل الاتفاق إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.

تدفق المساعدات الإنسانية: ستبدأ مساعدات إنسانية بالدخول إلى غزة، حيث سيتم توفير المواد الأساسية للمحتاجين.

إطلاق سراح الفئات الخاصة: سيتم إطلاق سراح المدنيين، المجندات، الأطفال، المسنين، والمرضى من الأسرى.

المرحلة الثانية والثالثة:

توسيع التفاوض: ستبدأ المفاوضات حول المرحلة الثانية والثالثة بعد مرور 16 يومًا من بدء تنفيذ الاتفاق.

إطلاق سراح المزيد من الرهائن: سيتم في هذه المراحل إطلاق سراح المزيد من الرهائن المحتجزين في غزة.

إعادة بناء غزة: سيتضمن الاتفاق في المراحل التالية البدء في إعادة بناء غزة بعد فترة طويلة من القصف والدمار.

التحقيق في آلية متابعة: ستكون هناك آلية متابعة لضمان أن الطرفين يلتزمان بالاتفاق وعدم انتهاكه.