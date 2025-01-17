رسالة بايدن الأخيرة لنتنياهو!

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه "يتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيجاد طريقة لاستيعاب المخاوف المشروعة للفلسطينيين من أجل استدامة إسرائيل على المدى الطويل".

وأوضح بايدن، الذي يسلم السلطة للرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب يوم الإثنين في مقابلة على شبكة (إم.إس.إن.بي.سي): "فكرة أن إسرائيل ستكون قادرة على إعالة نفسها على المدى الطويل دون استيعاب القضية الفلسطينية، لن يحدث ذلك".



وأضاف: "كنت أذكر صديقي، وهو صديق، على الرغم من أننا لم نتفق كثيراً مؤخراً، بيبي نتنياهو، بأنه يتعين عليه إيجاد طريقة لاستيعاب المخاوف المشروعة لمجموعة كبيرة من الناس تسمى الفلسطينيين، الذين ليس لديهم مكان للعيش بشكل مستقل".