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عربي و دولي
أكسيوس عن مصادر: المفاوضون وقعوا رسميا أمس بالدوحة اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين حماس وإسرائيل
2025-01-17 | 01:50
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أكسيوس عن مصادر: المفاوضون وقعوا رسميا أمس بالدوحة اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين حماس وإسرائيل
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أكسيوس عن مصادر: المفاوضون وقعوا رسميا أمس بالدوحة اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين حماس وإسرائيل
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