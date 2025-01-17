ترامب بعد إتصاله بالرئيس الصيني: سنفعل كل ما في وسعنا لجعل العالم أكثر سلاما

وتابعت وزارة الخارجية في بيان: "تأتي هذه المكالمة قبيل تنصيب ترامب يوم الاثنين المقبل".

وأصافت: "من المتوقع أن تكون العلاقة بين الولايات المتحدة والصين إحدى أبرز القضايا التي ستركز عليها ولاية ترامب الثانية، حيث تلوح في الأفق توترات بين القوتين العظميين في مجالات التجارة والتكنولوجيا وقضية تايوان ذات الحكم الذاتي، بالإضافة إلى قضايا أخرى."

من جهته إعتبر ترامب إن"المكالمة كانت جيدة جداً لكل من الصين والولايات المتحدة".

وأضاف في تغريدة نشرها على موقع "تروث" أن المحادثات تناولت قضايا التجارة وفنتانيل وتطبيق تيك توك، بالإضافة إلى مواضيع أخرى.

وأوضح ترامب قائلاً: "الرئيس شي وأنا سنفعل كل ما في وسعنا لجعل العالم أكثر سلاماً وأماناً".