"حماس لن تحكم غزة".. هذا ما قاله مستشار ترامب!

وأضاف في مقابلة أجرتها معه شبكة سي.بي.إس: "حماس لن تحكم غزة أبدا. هذا غير مقبول تماماً".وفي وقت سابق، قال والتز لشبكة "فوكس نيوز" إن "الإدارة المقبلة أوضحت بشكل واضح للإسرائيليين، وأريد أن يسمعني شعب إسرائيل بشأن هذا الأمر، إذا كانوا بحاجة إلى العودة للقتال، فنحن معهم، إذا لم تلتزم حماس بشروط هذا الاتفاق، فنحن معهم".