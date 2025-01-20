بالفيديو - الاحتلال يفرج عن 90 معتقلاً فلسطينياً.. وحشود تستقبلهم بالضفة الغربية

وكانت قوات الاحتلال أعلنت أنها أفرجت ليل الاحد فجر الاثنين عن 90 معتقلا فلسطينيا في إطار أول عملية تبادل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة .

وبحسب "فرانس برس" فقد كانت الساعة تجاوزت الواحدة والنصف من فجر الاثنين، وكانت الحافلتان تشقان طريقهما في الظلام، وقد أقلّتا غالبية من النساء والأطفال، وفق المعلومات التي نشرتها مصلحة السجون الإسرائيلية.

وفي البلدة الصغيرة، استقبل المئات على طريق يؤدي الى مدينة رام الله إحدى الحافلتين وهم يرفعون أعلاما فلسطينية وأعلام حركة حماس، وصعد عدد منهم على سطحها، بينما كانت تسمع أصوات المفرقعات والألعاب النارية التي أطلقت ابتهاجا، والزغاريد.

وكانت الحافلتان تشقان طريقهما بصعوبة بسبب الحشود.

خلال انتظار الأسرى في بيتونيا ... هتافات "الشعب يريد كتائب القسام" عند مرور دوريات لأجهزة أمن السلطة.#غزة_تنتصر pic.twitter.com/lXo4T50ZBx — yaseenizeddeen (@yaseenizeddeen) January 19, 2025

🟢 خالدة جرار تتحرر من سجون الاحتلال



من هي الأسيرة المحررة #خالدة_جرار ؟



هي نائب في المجلس التشريعي وتمثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكانت تسعى لانضمام #فلسطين للمحكمة الجنائية العليا وتم الإفراج عنها ضمن الدفعة الأولى لصفقة التبادل pic.twitter.com/4cCq6SpR4q — ساحات 🇵🇸 (@Sa7atPl) January 20, 2025 استقبال الأسيرة القيادية خالدة جرار بعد الإفراج عنها ضمن صفقة التبادل بين المقاومة والاحتلال وخروجها بحالة صحية سيئة بعد قضاء 14 شهر قضت منهم 5 شهور في العزل الانفرادي pic.twitter.com/scFqzhHxNT — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) January 20, 2025

وهتف المحتشدون "الشعب يريد كتائب القسام".

وداخل الحافلتين، أمكن رؤية عناصر من الصليب الأحمر الدولي، وفلسطينيين كانوا يحييون الحشود بابتسامات عريضة.

ومن بين المعتقلين المُفرج عنهم، خالدة جرار، الشخصية المعروفة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبدت بشعر أبيض وآثار التعب على وجهها.

الرفيقة الحرة #خالدة_جرار تلتقي عائلتها وابنتها "يافا" والزوج والصديق وشريك الكفاح "غسان جرار" pic.twitter.com/UJ1tvthrpy — #Birow (@Qxj9EpiXyt9sd0O) January 20, 2025

وقد انتظرت الحشود لساعات في بيتونيا، وأوقد عدد منهم النار في محاولة للحصول على بعض الدفء، فيما انشغل آخرون بالهتاف والأناشيد التي تمجّد المقاومة ولوّحوا بأعلام فلسطينية ورايات حركة حماس الخضراء.

ومن الهتافات التي أطلقت "حط النار جنب النار واحنا رجالك يا سنوار".

لحظات مؤثرة..



لحظة لقاء #الأسيرة المحررة الصحفية رولا حسنين بطفلتها إيلياء ابنة العام ونصف، بعد ١١ شهر من الاعتقال في سجون الاحتلال. pic.twitter.com/U7eiD5HTh6 — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) January 20, 2025

وتنتهي المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة في غضون 42 يوما، ويفترض أن يتم خلالها الإفراج عن 33 رهينة مقابل 1900 فلسطيني. وتترافق مع وقف الأعمال القتالية في قطاع غزة.

الى ذلك قال محمد (20 عاما) إنه جاء من رام الله مع أصدقائه بمجرد سماعه الأخبار. وتحدّث محمد الذي أفرج عنه مؤخراً من سجن عوفر، عن "فرحة كبيرة" لفكرة لمّ شمل الأسر.

وقال "أعرف الكثير من الناس في السجن، هناك أشخاص أبرياء وأطفال ونساء".

وجاء محمد عوض مع كل أفراد عائلته من بلدة بيت أمر لاستقبال ابنته أشواق المعتقلة منذ خمسة شهور يتهمة التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

لحظة استقبال حافلات الأسرى والأسيرات المفرج عنه ضمن صفقة التبادل بين المقاومة الاحتلال pic.twitter.com/UoPpLAfy3p — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) January 20, 2025

وقال عوض لـ " فرانس برس"، وهو يغطي رأسه بالكوفية الفلسطينية، "نحن فرحون كثيرا بأنه سيُطلق سراح ابنتي، لكن الفرحة تبقى منقوصة لأن هناك من سيبقى داخل السجن".

وأضاف عوض "صحيح أنها فرحة، لكن لا يفارقنا الحزن على الثمن الباهظ الذي تمّ دفعه لقاء إطلاق سراح أبنائنا"، مشيرا الى آلاف القتلى الذي سقطوا في غزة خلال فترة الحرب والذين تجاوز عددهم ال46 ألفا.

ووصل الى بلدة بيتونيا 78 معتقلا ومعتقلة من سكان الضفة الغربية، في حين نقلت حافلة ثالثة 12 معتقلا ومعتقلة الى مدينة القدس.

ومن ضمن المعتقلين المفرج عنهم دلال وفاطمة العاروري، شقيقتا القيادي الكبير في حركة حماس صالح العاروي الذي اغتيل جراء غارة إسرائيلية في بيروت في كانون الثاني/يناير 2024.

كما سيُفرج، وفق اللائحة التي نشرتها وزارة العدل الإسرائيلية، عن أشخاص صدرت في حقهم أحكام بالسجن مدى الحياة بتهمة تنفيذ هجمات أسفرت عن مقتل إسرائيليين.

ولم تتمكّن فتاة تبلغ من العمر 18 عاما من إخفاء فرحتها في انتظار لقاء والدتها التي اعتقلت في كانون الثاني/يناير 2024 من منزلهما في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الفتاة التي رفضت ذكر اسمها "سأعانقها على الفور... بالطبع، سأعانقها. في البداية، ستكون مجرد دموع فرح". بعد ذلك، ستخبرنا عن وقتها في السجن، وسنخبرها عن حياتنا بدونها".

وأضافت، وقد وقفت الى جانب شقيقتها وخالتها، "أنا متأكدة من أنه سيكون هناك الكثير من البكاء".

وتابعت أن والدتها، وهي طبيبة، اعتقلت بسبب إبداء إعجابها أو كتابة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عن النشطاء الفلسطينيين. "اتهموها بالتحريض بسبب المنشورات التي كتبتها على فيسبوك".

ووصفت الفتاة التهم الموجهة لوالدتها بأنها "سخيفة".

بالقرب منها، وقف عدي وعائلته ينتظرون العائدين.

اعتقل عدي الذي لم يفصح عن اسم عائلته مع ابنه في بداية الحرب، قبل أن يُطلق سراحه بينما بقي ابنه رهن الاعتقال. إلا ان اسم ابنه لم يرد في قائمة الأشخاص الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال الدفعة الأولى من وقف إطلاق النار اليوم.

وقال عدي "ابننا ليس على تلك القائمة".

كذلك اعتقل ابن عدي بسبب نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي، كما قال الوالد لوكالة فرانس برس.

وتابع "كنت في السجن وأعرف ما يحدث. لا يمكنك التفكير بنفسك وبابنك فقط. أريد لاحتفال بجميع عمليات الإفراج الليلة. فأنا أعرف كيف يكون الأسر".