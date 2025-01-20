قبل ساعات من تسليم السلطة.. بايدن يعفو عن "خصوم" ترامب السياسيين

قبل ساعات قليلة من تسليم السلطة إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، منح الرئيس الأميركي جو بايدن العفو لعدة مسؤولين وموظفين حكوميين، لحمايتهم من "الإجراءات القانونية غير المبررة وذات الدوافع السياسية".

في حين تعهد خليفته الجمهوري "بالانتقام" من خصومه السياسيين، قرر بايدن منح هذه الحماية لشخصيات هم أيضا من أعداء ترامب ولا سيما رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق الجنرال مارك ميلي، والطبيب الذي نسق استراتيجية إدارة بايدن في مكافحة كوفيد-19 أنتوني فاوتشي، ومسؤولون شاركوا في لجنة التحقيق في الهجوم على الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021، بالإضافة إلى الشرطيين الذين أدلوا بشهاداتهم أمام اللجنة نفسها.



وقال بايدن "أنا أؤمن بسيادة القانون وأنا على يقين من أن قوة نظامنا القضائي سوف تسود في نهاية المطاف على المناقشات السياسية. لكننا نعيش في ظروف استثنائية ولا أستطيع، بضمير مرتاح، أن أقف مكتوف اليدين".



وأضاف في بيان "من المثير للقلق أن يعرض موظفون حكوميون للتهديد والترهيب بسبب قيامهم بواجباتهم بأمانة"، مشيرا إلى أن "بعضهم تعرضوا حتى للتهديد بملاحقتهم قضائيا".



كما ومنح بايدن مؤخرا العفو لابنه "هانتر بايدن" الذي يواجه مشاكل مع القضاء ويعد هدفًا لليمين المتشدد الأميركي.