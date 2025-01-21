نتنياهو يسمي عملية جنين بـ "السور الحديدي".. ويحدد الهدف

زعم رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان العملية العسكرية الواسعة النطاق في جنين تهدف إلى "تعزيز الأمن في الضفة الغربية".

وقال نتنياهو، في بيان، "تحت إشراف مجلس الوزراء السياسي والأمني، أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة إسرائيل اليوم عملية عسكرية واسعة النطاق ومهمة للقضاء على الإرهاب في جنين - "السور الحديدي".



وتابع: "نحن نتحرك بشكل منهجي وحازم ضد المحور الإيراني أينما يرسل أسلحته – في غزة ولبنان وسوريا واليمن والضفة الغربية. واليد لا تزال ممدودة".