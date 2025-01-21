زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو إلى استقالة حكومة نتنياهو بعد استقالة رئيس الأركان

سلام من بعبدا: المهام كبيرة والحكومة الجديدة لن تستغرق وقتاً لتشكيلها

سلام من بعبدا: المهام كبيرة والحكومة الجديدة لن تستغرق وقتاً لتشكيلها

سلام من بعبدا: المهام كبيرة والحكومة الجديدة لن تستغرق وقتاً لتشكيلها

الرئيس المكلف نواف سلام من بعبدا: تأليف الحكومة يسير بخطى ثابتة ونعمل دون كلل مع رئيس الجمهورية كما أؤكد التزامي بتشكيلها وفقاً للآلية الدستورية