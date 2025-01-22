تهريب البنزين إلى سوريا عَ المكشوف (الأخبار)

ذكرت صحيفة "الأخبار" أن عمليات تهريب البنزين من لبنان إلى سوريا قد عادت مجددًا نتيجة الفروقات الكبيرة في الأسعار بين البلدين. في سوريا، يباع ليتر البنزين في السوق الموازية بسعر 1.66 دولار، بينما في لبنان يُباع بسعر 0.82 دولار، مما يجعل التهريب من لبنان إلى سوريا مغريًا. تتراوح الأرباح من تهريب البنزين بين 7.6 إلى 16.8 دولار لكل صفيحة، وفقًا لفرق الأسعار بين لبنان وسوريا. ورغم محاولات وزارة الطاقة اللبنانية لتشريع تصدير البنزين إلى سوريا، فإن العقوبات الأمريكية تمنع ذلك، مما دفع المهربين لاستخدام غالونات سعة 9 ليترات لنقل البنزين عبر الحدود.

يُفضل العديد من السوريين البنزين المهرب من لبنان بسبب جودته مقارنة بالوقود المحلي، الذي يحتوي على شوائب تسبب مشاكل فنية في السيارات الحديثة. كما أن توافر البنزين في سوريا محدود، ما يضطر المستهلكين، خصوصًا السائقين على الخطوط الدولية بين البلدين، لشراء البنزين المهرّب لتجنب الانتظار الطويل في محطات الوقود.