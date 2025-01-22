عاجل
رويترز عن الخارجية الفرنسية: نشعر بقلق بالغ إزاء العملية الإسرائيلية في جنين وندعو إسرائيل إلى ضبط النفس
رويترز عن الخارجية الفرنسية: نشعر بقلق بالغ إزاء العملية الإسرائيلية في جنين وندعو إسرائيل إلى ضبط النفس
زياد نجيم في أجرأ حوار عن الدين و الفن والسياسة الآن على الجديد https://youtu.be/Nh3-v3DjQ_4
زياد نجيم في أجرأ حوار عن الدين و الفن والسياسة الآن على الجديد https://youtu.be/Nh3-v3DjQ_4
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
13
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
12:50
مهدد بالسقوط.. إخلاء مبنى في التبانة طرابلس (فيديو)
03:18
بالفيديو: ترامب يستمع للأذان
02:25
تنبيه عاجل: رسالة نصيّة تؤدي للسرقة!
01:53
في أسرار الصحف: عملاء من "الحزب"؟!
2025-01-21
بالفيديو- ترامب يرقص بالسيف
عربي و دولي
الاتحاد الأوروبي: نأمل التوصل لاتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات على سوريا
2025-01-22 | 09:42
A-
A+
الاتحاد الأوروبي: نأمل التوصل لاتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات على سوريا
مقالات ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: يمكن رفع العقوبات عن سوريا تدريجياً شرط إحراز تقدم ملموس
رئيس وزراء قطر: يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة
أكسيوس نقلا عن مسؤول أميركي: تم التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة
الاتحاد الأوروبي: نأمل التوصل لاتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات على سوريا
عربي و دولي
الأوروبي:
التوصل
لاتفاق
سياسي
تخفيف
العقوبات
سوريا
العودة الى الأعلى
تهريب البنزين إلى سوريا عَ المكشوف (الأخبار)
عملية طعن في تل أبيب وإصابات
اقرأ ايضا في عربي و دولي
15:11
رويترز عن الخارجية الفرنسية: نشعر بقلق بالغ إزاء العملية الإسرائيلية في جنين وندعو إسرائيل إلى ضبط النفس
15:11
رويترز عن الخارجية الفرنسية: نشعر بقلق بالغ إزاء العملية الإسرائيلية في جنين وندعو إسرائيل إلى ضبط النفس
14:34
بن غفير: اتفاق وقف إطلاق النار ليس مجرد صفقة استسلام بل إهانة وطنية لإسرائيل يجب أن نوقفها ونعود فوراً للحرب
14:34
بن غفير: اتفاق وقف إطلاق النار ليس مجرد صفقة استسلام بل إهانة وطنية لإسرائيل يجب أن نوقفها ونعود فوراً للحرب
14:31
وكالة تاس الروسية: موسكو لم تتوصل بعد إلى نتيجة مع السلطات السورية الجديدة بشأن القواعد العسكرية
14:31
وكالة تاس الروسية: موسكو لم تتوصل بعد إلى نتيجة مع السلطات السورية الجديدة بشأن القواعد العسكرية
يحدث الآن
عربي و دولي
15:11
رويترز عن الخارجية الفرنسية: نشعر بقلق بالغ إزاء العملية الإسرائيلية في جنين وندعو إسرائيل إلى ضبط النفس
خاص الجديد
15:10
زياد نجيم في أجرأ حوار عن الدين و الفن والسياسة الآن على الجديد
خاص الجديد
14:58
مراسل الجديد: جيش العدو الاسرائيلي نفذ عملية نسف لـ 3 منازل في بلدة دير ميماس
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-11-07
"أ ف ب": وزير الخارجية الفرنسي يعلن رفضه دخول كنيسة الإيليونة في القدس بوجود الشرطة الإسرائيلية
2025-01-20
مصادر وثيقة في حركة أمل وحزب الله نفت ما نقلته الجديد حول الاسماء والحقائب الوزارية مؤكدة أن كل ما ورد في هذا الاطار هو عار من الصحة شكلاً وأساساً
07:15
خامنئي: حربنا اليوم هي حرب اقتصادية
2025-01-12
القوات ترد على سفير ايران: كلامكم كناية عن تقرير استخباراتي ركيك ليس إلا!
13:03
مصادر دبلوماسية لـ #الجديد: لضرورة ألا يستعجل الرئيس المكلف في تشكيل الحكومة مقابل تشكيلها بما يتلاءم مع خطاب القسم دون الخضوع لشروط القوى كافة ويكون ذلك بمواكبة الخماسية
2025-01-21
مراسلة الجديد: تعرض المسؤول في حزب الله الشيخ محمد حمادة لكمين مسلح في البقاع الغربي وإصابته بـ 6 رصاصات ما أدى إلى استشهاده
بالفيديو
بالفيديو
15:10
زياد نجيم في أجرأ حوار عن الدين و الفن والسياسة الآن على الجديد
13:49
مقدمة النشرة المسائية 22-01-2025
2025-01-21
مقدمة النشرة المسائية 21-01-2025
2025-01-21
من قصر بعبدا .. مراسل الجديد يوافينا بآخر المستجدات
2025-01-21
آخر الاجواء من قصر بعبدا ومعلومات عن الحراك السياسي والحكومي
2025-01-21
مراسل الجديد يواكب آخر الأجواء من القصر الجمهوري في بعبدا
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
03:30
طقس شباط اللّباط.. ماذا ينتظرنا؟
محليات
03:30
طقس شباط اللّباط.. ماذا ينتظرنا؟
محليات
01:24
الجمهورية: تأخير ولادة الحكومة.. والسبب؟
محليات
01:24
الجمهورية: تأخير ولادة الحكومة.. والسبب؟
عربي و دولي
11:35
ترامب توعّد روسيا!
عربي و دولي
11:35
ترامب توعّد روسيا!
عربي و دولي
03:18
بالفيديو: ترامب يستمع للأذان
عربي و دولي
03:18
بالفيديو: ترامب يستمع للأذان
محليات
11:18
ناشطة ضمن عصابة.. قوى الأمن توقف سيدة!
محليات
11:18
ناشطة ضمن عصابة.. قوى الأمن توقف سيدة!
محليات
07:03
القوات برسائل للممانعة و"عادة حليمة"
محليات
07:03
القوات برسائل للممانعة و"عادة حليمة"
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025