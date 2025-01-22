ترامب توعّد روسيا!

توعد الرئيس الاميركي دونالد ترامب روسيا بعقوبات "إذا لم تتوصّل على الفور، إلى حل للنزاع مع أوكرانيا، وإلا فستواجه رسوما جمركية وعقوبات".

وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: "إذا لم نعقد صفقة، قريبا، لا خيار آخر لدي سوى فرض ضرائب باهظة ورسوم جمركية وعقوبات على كل ما تبيعه روسيا للولايات المتحدة ولدول أخرى".



وقال: "لا اسعى لإيذاء روسيا مؤكدا حبه للشعب الروسي وعلاقتي جيدة بالرئيس بوتين وهي كانت دائما إيجابية، على الرغم من خدعة اليسار الراديكالي".



وأضاف ترامب: "لا ينبغي لنا أن ننسى أبدا أن روسيا ساعدتنا في الفوز بالحرب العالمية الثانية، حيث خسرنا ما يقرب من 60 مليون إنسان في هذه العملية". وتابع قائلا: "بعد كل هذا، سأقدم لروسيا، التي يعاني اقتصادها من الانهيار، وللرئيس بوتن خدمة كبيرة للغاية".



ودعا ترامب إلى إنهاء الحرب الحالية، قائلا: "استسلما الآن، وأوقفا هذه الحرب السخيفة! إنها لن تتحسن". وحذر من أنه إذا لم يتم التوصل إلى "صفقة" قريبا، فلن يكون أمامه "خيار سوى فرض مستويات عالية من الضرائب والتعريفات الجمركية والعقوبات على أي شيء تبيعه روسيا للولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى المشاركة".



وأكد ترامب أن الحرب "لم تكن لتبدأ أبدا لو كنت رئيسا"، داعيا إلى إنهائها بالطريقة السهلة، وقال: "يمكننا أن نفعل ذلك بالطريقة السهلة، أو بالطريقة الصعبة ــ والطريقة السهلة هي الأفضل دائمًا".



وختم: "لقد حان الوقت لإبرام صفقة، لا ينبغي أن نفقد المزيد من الأرواح".