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عربي و دولي

وفد فاتيكاني يزور سوريا

2025-01-24 | 03:53
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وفد فاتيكاني يزور سوريا
وفد فاتيكاني يزور سوريا

وصل اليوم الى سوريا موفد من البابا فرنسيس الكاردينال كلاوديو غودجيروتي، رئيس دائرة الكنائس الشرقية، يرافقه رئيس الأساقفة ميشال جلخ، أمين سر الدائرة، والمساعد الشخصي الأب ايمانويل ساباداق.

وتستمر الزيارة حتى 29 الجاري، وتحمل رسالة دعم من البابا للمسيحيين في سوريا في ظل الظروف الراهنة، والتأكيد ان الكنيسة الكاثوليكية ستبذل كل الجهود الممكنة لدعم نهضة سوريا.

وستشمل زيارة الوفد الفاتيكاني محطات عدة لا سيما زيارة بطاركة أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، والروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، والسريان الأرثوذكس مار أفرام الثاني، وأسقف الارمن الأرثوذكس لدمشق المطران أرماش نالبنديان، وغيرهم من رؤساء الكنائس.

وتشمل الزيارة أيضًا محطات تكريمية للشهداء إضافة الى لقاءات عدة في حلب وحمص ودمشق.

وفد فاتيكاني يزور سوريا

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