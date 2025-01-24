"هدفنا ضمان عدم قدرة حزب الله على تهديد الشعب اللبناني أو جيرانه".. إليكم تصريح البيت الأبيض!
قالت الولايات المتحدة، إن "تمديد وقف إطلاق النار في لبنان أمر ضروري بشدة وإنها سعيدة ببدء الجيش الإسرائيلي الانسحاب من المناطق الوسطى من البلاد".
وقال بريان هيوز، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض: "إن جميع الأطراف تشترك في هدف ضمان عدم قدرة حزب الله على تهديد الشعب اللبناني أو جيرانه، ولتحقيق هذه الأهداف، هناك حاجة ملحة إلى تمديد وقف إطلاق النار لفترة قصيرة ومؤقتة".
وأضاف: "نحن سعداء ببدء القوات الإسرائيلية الانسحاب من المناطق الوسطى، ونواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا الإقليميين لإتمام التمديد".