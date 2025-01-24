"هدفنا ضمان عدم قدرة حزب الله على تهديد الشعب اللبناني أو جيرانه".. إليكم تصريح البيت الأبيض!

قالت الولايات المتحدة، إن "تمديد وقف إطلاق النار في لبنان أمر ضروري بشدة وإنها سعيدة ببدء الجيش الإسرائيلي الانسحاب من المناطق الوسطى من البلاد".