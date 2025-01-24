الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

"مقترح ايراني جديد مع ترامب".. هذا ما نقله أكسيوس!

2025-01-24 | 14:54
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;مقترح ايراني جديد مع ترامب&quot;.. هذا ما نقله أكسيوس!
"مقترح ايراني جديد مع ترامب".. هذا ما نقله أكسيوس!

ذكر موقع أكسيوس الإخباري الأميركي، يوم الجمعة، أن "دبلوماسيين رفيعي المستوى من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عقدوا اجتماعاً قبل 10 أيام مع ممثلي الحكومة الإيرانية في جنيف، لمناقشة برنامج إيران النووي".

وذكر أكسيوس أن "المفاوضين الإيرانيين أبلغوا الطرف الغربي أنهم يسعون إلى استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نووي جديد، يختلف عن الاتفاق المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" لعام 2015، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي ترامب في عام 2018 خلال فترة ولايته السابقة".

كما نقل التقرير عن دبلوماسي أوروبي قوله إن ممثلي إيران طلبوا من الأوروبيين إيصال رسالة إلى واشنطن، وأكدوا أنهم ينتظرون خطة أو اقتراحاً من الولايات المتحدة.

وأوضح الدبلوماسي لأكسيوس أن الطرف الأوروبي رد قائلاً إن على طهران تقديم اقتراح على الطاولة يشمل تنازلات أكبر بشأن الملف النووي.
 
"مقترح ايراني جديد مع ترامب".. هذا ما نقله أكسيوس!

عربي و دولي

ايران

أميركا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
خطة ترامب تسلك طريقها.. ترحيل جماعي لمئات المهاجرين
القناة "14" العبرية: الجيش الإسرائيلي لن ينسحب بالكامل من جنوب لبنان

اقرأ ايضا في عربي و دولي

بالفيديو: الأسيرات الـ4 يغادرنَ غزة بـ"ضحكة وصحة جيدة"
04:10

بالفيديو: الأسيرات الـ4 يغادرنَ غزة بـ"ضحكة وصحة جيدة"

انطلقت منذ قليل عملية تسليم الأسيرات المجندات الإسرائيليات الـ4 إلى فرق الصليب الأحمر الدولي في ميدان فلسطين بغزة، وسط حضور جماهيري كثيف وانتشار واسع لعناصر كتائب القسام والفصائل الفلسطينية.

04:10

بالفيديو: الأسيرات الـ4 يغادرنَ غزة بـ"ضحكة وصحة جيدة"

انطلقت منذ قليل عملية تسليم الأسيرات المجندات الإسرائيليات الـ4 إلى فرق الصليب الأحمر الدولي في ميدان فلسطين بغزة، وسط حضور جماهيري كثيف وانتشار واسع لعناصر كتائب القسام والفصائل الفلسطينية.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025