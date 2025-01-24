"مقترح ايراني جديد مع ترامب".. هذا ما نقله أكسيوس!

وذكر أكسيوس أن "المفاوضين الإيرانيين أبلغوا الطرف الغربي أنهم يسعون إلى استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نووي جديد، يختلف عن الاتفاق المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" لعام 2015، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي ترامب في عام 2018 خلال فترة ولايته السابقة".كما نقل التقرير عن دبلوماسي أوروبي قوله إن ممثلي إيران طلبوا من الأوروبيين إيصال رسالة إلى واشنطن، وأكدوا أنهم ينتظرون خطة أو اقتراحاً من الولايات المتحدة.وأوضح الدبلوماسي لأكسيوس أن الطرف الأوروبي رد قائلاً إن على طهران تقديم اقتراح على الطاولة يشمل تنازلات أكبر بشأن الملف النووي.