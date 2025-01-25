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عربي و دولي

إسرائيل تمنع العودة إلى هذه القرى الجنوبية.. بيان عاجل!

2025-01-25 | 05:22
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إسرائيل تمنع العودة إلى هذه القرى الجنوبية.. بيان عاجل!
إسرائيل تمنع العودة إلى هذه القرى الجنوبية.. بيان عاجل!

أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا عاجلاً لسكان جنوب لبنان، محذرًا من العودة إلى المناطق الواقعة جنوب خط القرى الحدودية حتى إشعار آخر.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن العودة إلى تلك المناطق محظورة تمامًا، وأن كل من يتجاوز هذا الخط يعرض نفسه للخطر.

وأكد البيان أن جيش الدفاع الإسرائيلي لا يعتزم استهداف المدنيين، ولكنه شدد على ضرورة الامتناع عن العودة إلى بيوت المواطنين في هذه المرحلة.

كما ذكر البيان قائمة بالقرى التي يُحظر العودة إليها، وتشمل: الضهيرة، الطيبة، الطيري، الناقورة، أبو شاش، إبل السقي، البياضة، الجبين، الخريبة، الخيام، خربة، مطمورة، الماري، العديسة، القليعة، أم توته، صليب، أرنون، بنت جبيل، بيت ليف، بليدا، بني حيان، البستان، عين عرب مرجعيون، دبين، دبعال، دير ميماس، دير سريان، حولا، حلتا، حانين، طير حرفا، يحمر، يارون، يارين، كفر حمام، كفر كلا، كفر شوبا، الزلوطية، محيبيب، ميس الجبل، ميسات، مرجعيون، مروحين، مارون الراس، مركبا، عدشيت، القصير، عين إبل، عيناتا، عيتا الشعب، عيترون، علما الشعب، عرب اللويزة، القوزح، رب ثلاثين، رامية، رميش، راشيا الفخار، شبعا، شيحين، شمع، وطلوسة.

 
إسرائيل تمنع العودة إلى هذه القرى الجنوبية.. بيان عاجل!

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