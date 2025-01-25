عبر تيكتوك.. حرّض على قتل ترامب!

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه "اعتقل رجلًا من ولاية إنديانا الأميركية متهمًا باستخدام "تيك توك" للتحريض على هجمات ضد الحكومة والرئيس دونالد ترامب".



وذكرت السلطات إن "دوغلاس ثرامز (23 عامًا) وجه سلسلة من التهديدات في مقاطع فيديو نُشرت على منصة الفيديوهات القصيرة "تيك توك" هذا الأسبوع".



وثرامز قيد الاحتجاز حاليًا في انتظار مثوله يوم الاثنين أمام المحكمة الفيدرالية في ساوث بيند بإنديانا، بحسب وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية.



وقال تايلور بليتز من مكتب التحقيقات الفيدرالي في ملف القضية إن ثرامز ظهر في أحد مقاطع الفيديو على "تيك توك" وهو يقول إن ترامب يحتاج إلى قتله.



وكان من المفترض أن يبدأ سريات حظر على "تيك توك" في الولايات المتحدة يوم الأحد الماضي بموجب قانون فيدرالي أقرته الإدارة الأميركية السابقة في أبريل الماضي.



لكن ترامب علق تطبيق القانون بعد تنصيبه يوم الاثنين الماضي لمدة 75 يومًا لإعطاء مهلة إضافية لشركته المالكة الصينية بايت دانس للتوصل لصفقة بشأن بيع أعمال "تيك توك" في الولايات المتحدة.