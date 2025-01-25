أشعلت الخلاف بين حماس وإسرائيل.. من هي أربيل يهود؟

شهد اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، خلافاً يهدد باستمرار تنفيذ بنوده بعد اعتراض إسرائيل على عملية تسليم عدد من المجندات، السبت، دون أن تكون منهن أربيل يهود.

وكان الصليب الأحمر قد تسلم من حركة حماس، السبت، 4 مجندات، ضمن إطار صفقة التبادل المتفق عليها.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، السبت، إن حركة حماس لم تلتزم باتفاق التبادل مع إسرائيل.



من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تسمح بعودة سكان غزة إلى شمال القطاع حتى يتم ترتيب الإفراج عن المحتجزة أربيل يهود.



في المقابل، أكدت حركة حماس أنها أبلغت الوسطاء أن أربيل يهود على قيد الحياة وبصحة جيدة وسيجري الإفراج عنها السبت المقبل.



وبعد تعليق حماس، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن تل أبيب "ستطلب إثباتات بأن أربيل يهود على قيد الحياة وأنه سيُفرج عنها الأسبوع المقبل".