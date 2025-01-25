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عربي و دولي

حزب الله يعلّق على قرار الإدارة الأميركية!

2025-01-25 | 08:39
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حزب الله يعلّق على قرار الإدارة الأميركية!
حزب الله يعلّق على قرار الإدارة الأميركية!

تعليقاً على إدراج الإدارة الأميركية الجديدة حركة أنصار الله على "لائحة الإرهاب".. أصدر حزب الله البيان التالي:

يشجب حزب الله قيام الإدارة الأميركية الجديدة بإعادة إدراج حركة أنصار الله ضمن ‏ما يُسمّى ‏‏"لوائح الإرهاب الأميركية"، ويعتبره تصنيفًا ظالمًا واعتداءً مباشرًا على ‏الشعب اليمني ‏المظلوم الذي عانى ولا يزال يعاني من الحصار والإرهاب والعدوان ‏الأميركي المتواصل على ‏أرضه ومقدّراته منذ سنين مضت.  ‏

‏يعتبر حزب الله أن الحكومات الأميركيّة المتعاقبة التي مارست وما زالت تمارس ‏الإرهاب ضد ‏شعوب أمّتنا وتدعم الكيان الصهيوني واعتداءاته الإرهابية وحروبه ‏الإجراميّة البشعة خصوصًا ‏في لبنان وفلسطين هي أولى بالإدراج على لوائح ‏الإرهاب.‏

‏إن هذا القرار الأميركي المجحف الذي يأتي في سياق دعم الكيان الإسرائيلي المتهالك، لن يثني ‏اليمن الشريف عن مواصلة دعمه ‏للشعب الفلسطيني في قضيّته المحقّة ولن يبدّل من ‏قناعاته وعزيمته لمواجهة ‏الأطماع الأميركية والإسرائيلية في المنطقة.‏

‏يُعرب حزب الله عن فخره واعتزازه بالدور المشرّف الذي قامت به حركة أنصار ‏الله إسنادًا لغزّة، ‏حيث كان لها دور كبير في تعزيز صمود المقاومة الفلسطينية، وكانت شريكة في الانتصار ‏على العدو الصهيوني، ويؤكد ثقته الراسخة أنّ هذا الشعب سيواصل طريق الصمود ‏والمقاومة.‏
حزب الله يعلّق على قرار الإدارة الأميركية!

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