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عربي و دولي

هجوم روسي واسع على أوكرانيا

2025-01-28 | 03:05
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هجوم روسي واسع على أوكرانيا
هجوم روسي واسع على أوكرانيا

قالت السلطات الأوكرانية، في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء، إن عدة مناطق في أوكرانيا تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة روسية خلال الليل.

وأعلنت سفيتلانا أونيشوك، حاكمة منطقة إيفانو-فرانكيفسك في جنوب غرب أوكرانيا، عبر "تليغرام": "سمعنا سلسلة من الانفجارات في منطقة ترانسكارباتيا". وتقع المنطقة على بعد حوالي 850 كيلومترا من أقرب المواقع الروسية في شبه جزيرة القرم.

وقالت أونيشوك إن البنية التحتية كانت هدفا للهجوم، دون تقديم تفاصيل. وتم الإبلاغ عن حرائق، لكن لم تُسجل أي إصابات، وفقا لما أضافته.

من جانبه، أفاد سيرهي ليساك، حاكم دنيبروبتروفسك، بتضرر ثلاثة مبانٍ عالية الارتفاع في مدينة دنيبرو الصناعية الواقعة في جنوب شرق البلاد. كما أفادت القوات الجوية الأوكرانية بتضرر في منطقة كييف وفي سومي في شمال شرق أوكرانيا.

وأعلنت القوات الجوية أن الدفاعات الجوية أسقطت 54 من أكثر من 100 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا. كما قالت إن 39 طائرة مسيرة أخرى لم تكن تحمل متفجرات، وقد تم تحييدها عبر وسائل إلكترونية.

وفي موسكو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض 32 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، وتم تسجيل 15 منها فوق منطقة فورونيج جنوبا التي تقع على الحدود مع أوكرانيا الشرقية.

هجوم روسي واسع على أوكرانيا

عربي و دولي

روسيا

أوكرانيا

حرب أوكرانيا

سفيتلانا أونيشوك

موسكو

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