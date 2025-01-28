بالصور: الأردن يطلق جسراً جوياً إنسانيأً إلى غزة

جاء ذلك على لسان محمد المومني، وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء.

وأكد المومني رفض بلاده لتهجير الشعب الفلسطيني مشيرا إلى أن الأمن الوطني الأردني يملي حتمية ثبات الفلسطينيين وبقائهم على أرضهم.

وقال المومني إن الجسر الجوي الذي أطلقته المملكة سيستمر لـ 8 أيام بمساعدة دول صديقة، مؤكدا أن الأردن هو أول دولة كسرت الحصار وأدخلت المساعدات إلى القطاع برا وجوا.

وتابع: "سيتم يوميا نقل 20 طنا من المساعدات الإنسانية إلى غزة"، مضيفا: "إرسال المساعدات يأتي في إطار توظيف الأردن لأدواته الإغاثية بالتزامن مع عودة مئات الآلاف من أبناء القطاع إلى مناطقهم في الشمال".