الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

بعد مهاجمة السفارات.. الولايات المتحدة تدعو رعاياها لمغادرة الكونغو الديمقراطية

2025-01-28 | 16:11
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بعد مهاجمة السفارات.. الولايات المتحدة تدعو رعاياها لمغادرة الكونغو الديمقراطية
بعد مهاجمة السفارات.. الولايات المتحدة تدعو رعاياها لمغادرة الكونغو الديمقراطية

دعت سلطات الولايات المتحدة رعاياها لمغادرة الكونغو الديموقراطية بعد مهاجمة السفارات.

وعبّرت وزارة خارجية الكونغو الديمقراطية في وقت سابق عن أسفها إزاء أعمال التخريب التي ارتكبها متظاهرون في كينشاسا، داعية "الموظفين والدبلوماسيين الأجانب في كينشاسا إلى توخي الحذر وضبط النفس".

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن "متظاهرين بعاصمة الكونغو الديمقراطية هاجموا عددا من السفارات الأجنبية على خلفية الأحداث شرقي البلاد وتردد صوت إطلاق النار في بعض أحياء غوما، المدينة الكبيرة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية التي تدور فيها معارك بين القوات المسلحة الكونغولية ومقاتلين من حركة "ام 23" المتحالفة مع القوات الرواندية، فيما هاجم متظاهرون غاضبون في كينشاسا سفارات دول عدة بينها رواندا".

 

بعد مهاجمة السفارات.. الولايات المتحدة تدعو رعاياها لمغادرة الكونغو الديمقراطية

عربي و دولي

الكونغو الديمقراطية

الولايات المتحدة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
خامنئي: حزب الله لم يُهزم ولم ينتهِ
الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته في الضفة الغربية

اقرأ ايضا في عربي و دولي

"استضافتك شرفٌ لي".. ما مضمون رسالة ترامب لنتنياهو؟
15:53

"استضافتك شرفٌ لي".. ما مضمون رسالة ترامب لنتنياهو؟

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل دعوته لزيارة واشنطن.

15:53

"استضافتك شرفٌ لي".. ما مضمون رسالة ترامب لنتنياهو؟

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل دعوته لزيارة واشنطن.

بوتين: نزاع أوكرانيا يمكن أن ينتهي في شهرين أو أقل!
15:36

بوتين: نزاع أوكرانيا يمكن أن ينتهي في شهرين أو أقل!

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن النزاع المستمر منذ نحو ثلاث سنوات في أوكرانيا يمكن أن ينتهي في "شهرين" أو أقل إذا أوقف الغرب دعم كييف، على ما نقلت عنه "وكالة الصحافة الفرنسية".

15:36

بوتين: نزاع أوكرانيا يمكن أن ينتهي في شهرين أو أقل!

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن النزاع المستمر منذ نحو ثلاث سنوات في أوكرانيا يمكن أن ينتهي في "شهرين" أو أقل إذا أوقف الغرب دعم كييف، على ما نقلت عنه "وكالة الصحافة الفرنسية".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025