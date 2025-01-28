بعد مهاجمة السفارات.. الولايات المتحدة تدعو رعاياها لمغادرة الكونغو الديمقراطية

وعبّرت وزارة خارجية الكونغو الديمقراطية في وقت سابق عن أسفها إزاء أعمال التخريب التي ارتكبها متظاهرون في كينشاسا، داعية "الموظفين والدبلوماسيين الأجانب في كينشاسا إلى توخي الحذر وضبط النفس".

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن "متظاهرين بعاصمة الكونغو الديمقراطية هاجموا عددا من السفارات الأجنبية على خلفية الأحداث شرقي البلاد وتردد صوت إطلاق النار في بعض أحياء غوما، المدينة الكبيرة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية التي تدور فيها معارك بين القوات المسلحة الكونغولية ومقاتلين من حركة "ام 23" المتحالفة مع القوات الرواندية، فيما هاجم متظاهرون غاضبون في كينشاسا سفارات دول عدة بينها رواندا".