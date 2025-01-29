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عربي و دولي

مبعوث ترامب في اسرائيل.. وخطوة "غير إعتيادية"!

2025-01-29 | 06:40
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مبعوث ترامب في اسرائيل.. وخطوة &quot;غير إعتيادية&quot;!
مبعوث ترامب في اسرائيل.. وخطوة "غير إعتيادية"!

وصل المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى إسرائيل، على متن طائرته الخاصة، حيث من المقرر أن يقوم بزيارة "غير اعتيادية" لقطاع غزة.

ومن المتوقع أن يلتقي المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.

كما من المتوقع أن يزور مبعوث ترامب، بشكل غير معتاد، قطاع غزة، للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار ميدانياً.

كما أفادت تقارير سابقة بأن ويتكوف طلب لقاء المجندات الأربع اللاتي تم إطلاق سراحهن من أسر حماس، ليري إلباج، كارينا أرييف، دانييلا جلبوع، ونعامة ليفي.

 ومن المتوقع أن ينقل ويتكوف رسالة من الرئيس دونالد ترامب تفيد بضرورة تنفيذ صفقة الأسرى بالكامل، وحث إسرائيل على حل الخلافات الأمنية والسياسية الداخلية.
مبعوث ترامب في اسرائيل.. وخطوة "غير إعتيادية"!

عربي و دولي

دونالد ترامب

بنيامين نتنياهو

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