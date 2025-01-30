هكذا علّق ترامب على "الحادث المروّع" في مطار ريغان

وأضاف عبر منصة "تروث سوشال": "لماذا لم يخبر برج المراقبة المروحية بما يجب أن تفعله بدلاً من الاستفسار عن رؤية الطائرة؟ هذا وضع كان يفترض تجنبه".

وكانت قد أعلنت هيئة الطيران الاتحادية أن طائرة ركاب إقليمية تابعة لشركة "بي إس إيه" آيرلاينز اصطدمت بمروحية عسكرية أثناء اقترابها من المطار.