هكذا علّق ترامب على "الحادث المروّع" في مطار ريغان
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أحيط علماً بـ"الحادث المروع" الذي وقع في مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن. وأعرب ترامب عن تعازيه، قائلاً: "رحم الله أرواحهم"، مشيراً إلى أن "حادث تحطم الطائرة كان ينبغي منعه".
وأضاف عبر منصة "تروث سوشال": "لماذا لم يخبر برج المراقبة المروحية بما يجب أن تفعله بدلاً من الاستفسار عن رؤية الطائرة؟ هذا وضع كان يفترض تجنبه".
وكانت قد أعلنت هيئة الطيران الاتحادية أن طائرة ركاب إقليمية تابعة لشركة "بي إس إيه" آيرلاينز اصطدمت بمروحية عسكرية أثناء اقترابها من المطار.