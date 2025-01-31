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عربي و دولي

الأمن السوري يعلن اعتقال عاطف نجيب إبن خالة الأسد في اللاذقية

2025-01-31 | 10:53
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الأمن السوري يعلن اعتقال عاطف نجيب إبن خالة الأسد في اللاذقية
الأمن السوري يعلن اعتقال عاطف نجيب إبن خالة الأسد في اللاذقية

أعلنت قوات الأمن السورية توقيف عاطف نجيب ابن خالة الرئيس المخلوع بشار الأسد والذي تولى سابقا رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا .

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مدير مديرية الأمن العام في اللاذقية مصطفى كنيفاتي قوله "في عملية نوعية، تمكنت مديرية الأمن العام في محافظة اللاذقية (غرب)... من إلقاء القبض على العميد عاطف نجيب، والذي شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا".

وأضاف: "يُعتبر نجيب من المتورطين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات تجاه الشعب السوري وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة"، وتابع: "تم تحويل المجرم عاطف نجيب للجهات المعنية ليصار إلى محاكمته ومحاسبته على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري."

 
الأمن السوري يعلن اعتقال عاطف نجيب إبن خالة الأسد في اللاذقية

عربي و دولي

سوريا

درعا

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بالفيديو: إعتراض جسم مشبوه.. وتعليق إسرائيلي!

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم، الجمعة، عن إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه في منطقة زرعيت شمالي إسرائيل.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور له أنه تم إطلاق الصاروخ قبل وقت قليل، وأن التحقيقات حول الحادث لا تزال جارية.




11:45

بالفيديو: إعتراض جسم مشبوه.. وتعليق إسرائيلي!

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم، الجمعة، عن إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه في منطقة زرعيت شمالي إسرائيل.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور له أنه تم إطلاق الصاروخ قبل وقت قليل، وأن التحقيقات حول الحادث لا تزال جارية.




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