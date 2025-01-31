الأمن السوري يعلن اعتقال عاطف نجيب إبن خالة الأسد في اللاذقية

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مدير مديرية الأمن العام في اللاذقية مصطفى كنيفاتي قوله "في عملية نوعية، تمكنت مديرية الأمن العام في محافظة اللاذقية (غرب)... من إلقاء القبض على العميد عاطف نجيب، والذي شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا".

وأضاف: "يُعتبر نجيب من المتورطين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات تجاه الشعب السوري وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة"، وتابع: "تم تحويل المجرم عاطف نجيب للجهات المعنية ليصار إلى محاكمته ومحاسبته على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري."