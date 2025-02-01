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عربي و دولي

نتنياهو قد يبقى في واشنطن مدة أطول من المقررة!

2025-02-01 | 14:27
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نتنياهو قد يبقى في واشنطن مدة أطول من المقررة!
نتنياهو قد يبقى في واشنطن مدة أطول من المقررة!

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد عقد جلسة نقاش مع كبار مسؤولي الدفاع، حول خطط عودة الجيش الإسرائيلي إلى القتال في غزة".

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إنه "وقبل لقائه مع ترامب وبدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من صفقة الرهائن، نتنياهو يعقد جلسة نقاش حول العودة إلى القتال".

وأضافت أن نتنياهو "عقد أمس مناقشة غير عادية مع كبار المسؤولين الدفاعيين، والتي تناولت خطط العودة إلى القتال. كما ناقش وزير الدفاع ورئيس الأركان هوية رئيس الأركان القادم - ومن المتوقع الإعلان عنه في غضون 24 ساعة القادمة".

وأوضحت أن "هذه المناقشة بين نتنياهو ومسؤولي الدفاع تأتي قبل يومين الموعد المحدد لبدء المفاوضات بين إسرائيل وحماس والوسطاء بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، وكذلك قبل مغادرته إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

ومن المتوقع أن "يقوم نتنياهو بزيارة إلى الولايات المتحدة حيث سيلتقي ترامب يوم الثلاثاء ويعود إلى إسرائيل يوم الخميس، غير أن مصادر "القناة 13" ذكرت أن مصادر مقربة منه قالت إنه قد يبقى في واشنطن لفترة أطول من المخطط له بسبب "جدول أعمال مزدحم".
 
 
 
نتنياهو قد يبقى في واشنطن مدة أطول من المقررة!

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

اسرائيل

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